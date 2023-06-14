Девон Акун-Пёрселл продолжит карьеру в составе «Локомотива-Кубань»

Форвард с гражданством США и Тринидада и Тобаго Девон Акун-Пёрселл продлил контракт на один год с «Локомотивом-Кубань».

Всего в составе «Локо» Акун-Пёрселл провёл 27 матчей, в 20 из них выходил в стартовом составе. В среднем он проводил на паркете 25 минут, его статистические показатели – 13,4 очка, 3,8 подбора, 2,6 передачи и 1,6 перехвата.

«За полгода, проведённые в команде, Акун-Пёрселл зарекомендовал себя одним из лидеров – как на площадке, так и в раздевалке. С первых же матчей за «Локо» стало понятно, что это тот игрок, которого мы искали. Акун-Пёрселл показывал правильное отношение, большую самоотдачу – и заслуженно стал любимцем наших болельщиков. Я очень рад, что мы продолжаем сотрудничество, и надеюсь, что в следующем сезоне добьёмся высоких результатов», — сказал президент команды Андрей Ведищев.