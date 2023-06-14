Обвиняемые по делу об избиении Алексея Шведа были отпущены из-под стражи
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Трое обвиняемых по делу об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа, Князь Амирасланов, Рамзин Амирасланов и Глеб Писарев, были освобождены из-под стражи. Их отпустили под подписку о невыезде до решения суда. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Напомним, Алексей Швед был атакован, предположительно, четырьмя мужчинами возле одного из московских ресторанов 1 мая после поражения ЦСКА в решающем седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ от «Локомотива-Кубань».
У него были диагностированы перелом височной кости, открытая черепно-мозговая травма, а также амнезия — потеря памяти. Позднее сообщалось, что Швед выписан из больницы и завершает процесс восстановления.
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