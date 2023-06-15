Александр Секулич: рад, что удалось сохранить Девона Акун-Пёрселла
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался по поводу подписания нового контракта с Девоном Акун-Пёрселлом.
«Я рад, что удалось сохранить Девона. Он был очень важным игроком для нашей команды в прошлом сезоне. Именно поэтому мы хотели, чтобы он остался. Его роль на площадке и за её пределами была весьма и весьма существенная. Его навыки, опыт и выдающиеся личностные качества помогают всем вокруг него становиться лучше», — приводит слова Секулича пресс-служба команды.
Всего в составе «Локо» Акун-Пёрселл провёл 27 матчей, в 20 из них выходил в стартовом составе. В среднем он проводил на паркете 25 минут, его статистические показатели – 13,4 очка, 3,8 подбора, 2,6 передачи и 1,6 перехвата.
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