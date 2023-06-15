Тайсон Картер не вернётся в «Зенит»
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Американский защитник Тайсон Картер останется в испанской «Уникахе», сообщает журналист Эмилио Фернандес из издания La Opinión de Málaga. Баскетболист подпишет соглашение по системе «1+1».
Напомним, права на игрока на данный момент принадлежат «Зениту». Завершившийся сезон он провёл в аренде.
«Зенит» должен будет получить выкуп за контракт с американцем — по информации испанских журналистов, в договоре прописана сумма «менее $ 100 тысяч».
Испанские медиа пишут, что к игроку уже есть интерес от клубов Евролиги, однако и он сам, и президент клуба Антонио Ньето горят желанием продолжить сотрудничество. Сообщается, что стороны уже обо всём договорились, осталось поставить подписи на новом соглашении.
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