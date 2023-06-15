Никита Михайловский может перейти в ЦСКА
Поделиться
Атакующий защитник «Автодора» Никита Михайловский может перейти в ЦСКА, сообщает телеграм-канал Свободный агент.
«Защитник может присоединиться к армейцам на правах свободного агента. Эмил Райкович знает потенциал Никиты, который не так давно считался самым перспективным игроком страны и всерьёз рассчитывал быть выбранным на драфте НБА (оформлял трипл-дал на молодёжном ЧМ). Вместе они провели неполный сезон-2021/2022 в «Автодоре».
Также новый агент Михайловского предложил его услуги ещё нескольким клубам Лиги ВТБ», — сообщает источник.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июня 2023
-
14:38
-
13:54
-
13:46
-
13:38
-
12:45
-
12:40
-
11:47
-
11:33
-
10:49
-
10:19
-
10:08
-
09:58
-
09:48
-
09:40
-
08:53
-
08:49
-
08:42
-
08:32
-
08:03
-
08:03
-
07:46
-
07:38
-
07:29
-
07:13
-
06:37
-
06:14
-
05:44
-
05:32
-
05:25
-
05:24
-
04:23
-
04:15
-
03:48
-
02:44
-
01:45
Партнерский контент