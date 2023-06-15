Атакующий защитник «Автодора» Никита Михайловский может перейти в ЦСКА, сообщает телеграм-канал Свободный агент.

«Защитник может присоединиться к армейцам на правах свободного агента. Эмил Райкович знает потенциал Никиты, который не так давно считался самым перспективным игроком страны и всерьёз рассчитывал быть выбранным на драфте НБА (оформлял трипл-дал на молодёжном ЧМ). Вместе они провели неполный сезон-2021/2022 в «Автодоре».

Также новый агент Михайловского предложил его услуги ещё нескольким клубам Лиги ВТБ», — сообщает источник.