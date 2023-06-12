Зоран Лукич: Михайловскому нет места в сборной России

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался по поводу Никиты Михайловского и Егора Дёмина.
«Давал шансы Никите проявить себя. Но тот уровень баскетбола, который он показывал сейчас… Не вижу ему места в этом коллективе. Но я всегда открыт. Мне можно доказать, что я был неправ.
Если говорить о Дёмине, то это сложная ситуация. В теории я мог бы вызвать его в национальную команду, но есть один нюанс. Егор может сыграть за сборную России и не получить возможности вернуться в «Реал». Мы понимаем, какая сейчас геополитическая ситуация.
Посмотрим, что будет дальше. При этом, безусловно, мы находимся в контакте с Дёминым. И не только с ним. Есть шесть русских игроков, выступающий в США, пять – в Европе. На днях будем обсуждать с новым генменеджером Валерием Тихоненко тему коммуникации с этими ребятами», — приводит слова Лукича «Спорт-экспресс».
- 12 июня 2023
-
14:47
-
14:30
-
14:19
-
13:36
-
13:06
-
12:31
-
12:26
-
12:12
-
12:08
-
11:39
-
10:58
-
10:39
-
10:30
-
09:56
-
09:42
-
09:31
-
08:47
-
06:45
-
06:34
-
01:03
-
00:39
- 11 июня 2023
-
23:51
-
23:12
-
21:31
-
20:18
-
18:48
-
18:38
-
18:21
-
18:18
-
17:58
-
17:51
-
16:35
-
15:16
-
15:07
-
14:39