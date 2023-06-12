Зоран Лукич: Михайловскому нет места в сборной России

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался по поводу Никиты Михайловского и Егора Дёмина.

«Давал шансы Никите проявить себя. Но тот уровень баскетбола, который он показывал сейчас… Не вижу ему места в этом коллективе. Но я всегда открыт. Мне можно доказать, что я был неправ.

Если говорить о Дёмине, то это сложная ситуация. В теории я мог бы вызвать его в национальную команду, но есть один нюанс. Егор может сыграть за сборную России и не получить возможности вернуться в «Реал». Мы понимаем, какая сейчас геополитическая ситуация.

Посмотрим, что будет дальше. При этом, безусловно, мы находимся в контакте с Дёминым. И не только с ним. Есть шесть русских игроков, выступающий в США, пять – в Европе. На днях будем обсуждать с новым генменеджером Валерием Тихоненко тему коммуникации с этими ребятами», — приводит слова Лукича «Спорт-экспресс».