Испанский тренер по ОФП продлил контракт с «Локомотивом-Кубань»

Испанский тренер по ОФП Алехандро Гарсия продлил контракт с «Локомотивом-Кубань» и дал интервью пресс-службе команды.

«В «Локомотиве» царит доверие! Именно так я хотел бы охарактеризовать то, что происходит в клубе и команде. Доверие со стороны руководства, тренерского штаба и медицинского, доверие от игроков. Мой случай, если брать в расчёт работу в «Локо», вообще беспрецедентное явление в профессиональном спорте.

Пять лет работать в одном месте, тем более если ты не из этого города, и уж тем более иностранец — случай довольно редкий. Это было бы невозможно, если бы не было этой уникальной, особенной атмосферы внутри коллектива», — сказал Гарсия.