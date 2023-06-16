Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин — 2023: расписание матчей 16 июня

С 15 по 25 июня в Израиле и Словении проходит женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года. За медали борются сборные из 16 стран. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Все команды разделены на четыре группы по четыре коллектива. В раунд плей-офф выйдут по три лучшие сборные из каждой группы. Действующими чемпионками соревнований являются сербские баскетболистки.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.

Чемпионат Европы – 2023 среди женщин. Расписание матчей группового этапа 16 июня:

Группа B. (12:15) Чехия – Бельгия

Группа D. (13:15) Венгрия – Турция

Группа B. (15:30) Израиль – Италия

Группа C. (16:00) Франция – Великобритания

Группа A. (18:15) Греция – Латвия

Группа C. (19:00) Словения – Германия

Группа A. (20:45) Испания – Черногория

Группа D. (21:45) Сербия – Словакия.