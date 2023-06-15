Раскрыты планы «Клипперс» в отношении Расселла Уэстбрука

«Лос-Анджелес Клипперс» планирует сохранить в команде разыгрывающего Расселла Уэстбрука ещё на один год. Об этом информирует Bleacher Report.
Напомним, Уэстбрук стал игроком «Клипперс» в конце февраля этого года. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Расселл в среднем набирал 15,9 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,5 результативные передачи. В сезоне-2021/2022 Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты высказывали мнение, что именно разыгрывающий был во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в прошлом сезоне.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
Ранее портал The Athletic составил топ-10 лучших свободных агентов-разыгрывающи, которые выйдут на рынок свободных агентов в предстоящем межсезонье. В список попал и Уэстбрук.
- 15 июня 2023
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