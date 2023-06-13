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Ирвинг и Ванвлит — в топ-10 лучших свободных агентов-разыгрывающих по версии The Athletic

Ирвинг и Ванвлит — в топ-10 лучших свободных агентов-разыгрывающих по версии The Athletic
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Североамериканский портал The Athletic составил десятку примечательных баскетболистов, выступающих на позиции разыгрывающего, которые выйдут на рынок свободных агентов в предстоящем межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Рейтинг возглавил ныне звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг, который стал объектом слухов по поводу возможного объединения со звёздным лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

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В первую пятёрку также вошли Фред Ванвлит («Торонто Рэпторс»), Д'Анджело Расселл («Лос-Анджелес Лейкерс»), Тре Джонс («Сан-Антонио Спёрс» — ограниченно свободный агент) и Расселл Уэстбрук («Лос-Анджелес Клипперс»).

Далее за ними следуют Деннис Шрёдер («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джевон Картер («Милуоки Бакс» — опция игрока), Деннис Смит-младший («Шарлотт Хорнетс»), Гэйб Винсент («Майами Хит») и Аарон Холидэй («Атланта Хоукс»).

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