Ирвинг и Ванвлит — в топ-10 лучших свободных агентов-разыгрывающих по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic составил десятку примечательных баскетболистов, выступающих на позиции разыгрывающего, которые выйдут на рынок свободных агентов в предстоящем межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Рейтинг возглавил ныне звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг, который стал объектом слухов по поводу возможного объединения со звёздным лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.
В первую пятёрку также вошли Фред Ванвлит («Торонто Рэпторс»), Д'Анджело Расселл («Лос-Анджелес Лейкерс»), Тре Джонс («Сан-Антонио Спёрс» — ограниченно свободный агент) и Расселл Уэстбрук («Лос-Анджелес Клипперс»).
Далее за ними следуют Деннис Шрёдер («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джевон Картер («Милуоки Бакс» — опция игрока), Деннис Смит-младший («Шарлотт Хорнетс»), Гэйб Винсент («Майами Хит») и Аарон Холидэй («Атланта Хоукс»).
- 13 июня 2023
-
04:28
-
03:53
-
03:02
-
02:37
-
01:17
-
00:29
-
00:09
- 12 июня 2023
-
23:36
-
23:02
-
22:31
-
21:40
-
21:20
-
21:20
-
20:48
-
20:29
-
20:09
-
20:00
-
19:48
-
19:42
-
18:26
-
17:53
-
17:36
-
16:42
-
16:21
-
16:05
-
15:57
-
15:54
-
15:46
-
14:47
-
14:30
-
14:19
-
13:36
-
13:06
-
12:31
-
12:26