Эдриан Войнаровски рассказал о возможном обмене Зайона Уильямсона

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался о звёздном тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, который фигурирует в слухах по поводу возможного обмена.

«Думаю, этой ситуации с Зайоном нужно дать ещё год или два. Я ничего не исключаю, но я буду очень удивлён, если Зайон Уильямсон не будет числиться в основном составе «Нью-Орлеан Пеликанс» к началу следующего регулярного чемпионата», — сказал Войнаровски в подкасте Ryen Russillo Podcast.

Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан Пеликанс» может обменять форварда Зайона Уильямсона в «Хьюстон Рокетс». «Рокетс» обладают четвёртым выбором на грядущем драфте, поэтому после обмена «Пеликанс» могут получить возможность задрафтовать одного из главных проспектов нынешнего года Скута Хендерсона.