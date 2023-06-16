Эдриан Войнаровски рассказал о возможном обмене Зайона Уильямсона

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски высказался о звёздном тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, который фигурирует в слухах по поводу возможного обмена.
«Думаю, этой ситуации с Зайоном нужно дать ещё год или два. Я ничего не исключаю, но я буду очень удивлён, если Зайон Уильямсон не будет числиться в основном составе «Нью-Орлеан Пеликанс» к началу следующего регулярного чемпионата», — сказал Войнаровски в подкасте Ryen Russillo Podcast.
Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан Пеликанс» может обменять форварда Зайона Уильямсона в «Хьюстон Рокетс». «Рокетс» обладают четвёртым выбором на грядущем драфте, поэтому после обмена «Пеликанс» могут получить возможность задрафтовать одного из главных проспектов нынешнего года Скута Хендерсона.
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