Источник: «Пеликанс» могут обменять Зайона Уильямсона, чтобы задрафтовать Скута Хендерсона

«Нью-Орлеан Пеликанс» может обменять форварда Зайона Уильямсона в «Хьюстон Рокетс», сообщает журналист Рафаэль Барлоу. «Рокетс» обладают четвёртым выбором на грядущем драфте, поэтому после обмена «Пеликанс» может получить возможность задрафтовать одного из главных проспектов нынешнего года — Скута Хендерсона.

Уильямсон был задрафтован «Новым Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В среднем за свою карьеру он набирает 25,8 очков, семь подборов и 3,6 результативные передачи. Несмотря на отличные цифры за четыре года Зайон смог провести лишь 114 матчей, игрок пропустил очень много времени из-за травм.

Помимо травм и лишнего веса, 22-летний баскетболист оказался втянут в скандал с порнозвездой. Актриса взрослого кино уличила Уильямсона в том, что тот изменял своей жене.