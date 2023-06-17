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Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 16 июня, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 16 июня, турнирная таблица
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Завершился второй игровой день чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, проходящего в Словении и Израиле.

Самую убедительную победу удалось одержать команде Сербии, которая переиграла соперниц из Словакии со счётом 90:52. Отметим сборную Турции, которая уступала девять очков Венгрии после третьей четверти, но смогла добиться итоговой победы (69:68). Сборная Израиля перед своими трибунами крупно уступила Италии (68:88). Словения также не смогла порадовать своих болельщиков, проиграв Германии (62:66).

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. 2-й тур группового этапа

Чехия – Бельгия 41:84
Венгрия – Турция 68:69
Израиль – Италия 68:88
Франция – Великобритания 63:57
Греция – Латвия 73:65
Словения – Германия 62:66
Испания – Черногория 78:57
Сербия – Словакия 90:52

Турнирная таблица чемпионата Европы по баскетболу среди женщин - 2023

Заключительный тур группового этапа чемпионата Европы пройдёт 18 июня.

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