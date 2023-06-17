Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 16 июня, турнирная таблица

Завершился второй игровой день чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, проходящего в Словении и Израиле.

Самую убедительную победу удалось одержать команде Сербии, которая переиграла соперниц из Словакии со счётом 90:52. Отметим сборную Турции, которая уступала девять очков Венгрии после третьей четверти, но смогла добиться итоговой победы (69:68). Сборная Израиля перед своими трибунами крупно уступила Италии (68:88). Словения также не смогла порадовать своих болельщиков, проиграв Германии (62:66).

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. 2-й тур группового этапа

Чехия – Бельгия 41:84

Венгрия – Турция 68:69

Израиль – Италия 68:88

Франция – Великобритания 63:57

Греция – Латвия 73:65

Словения – Германия 62:66

Испания – Черногория 78:57

Сербия – Словакия 90:52

Заключительный тур группового этапа чемпионата Европы пройдёт 18 июня.