Эксперт: задача «Лейкерс» в межсезонье – сохранить Хатимуру и Ривза
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Эксперт ESPN Эдриан Войнаровски считает, что команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» должна сохранить японца Руи Хатимуру и американца Остина Ривза для успешного выступления в следующем сезоне.
«Всё начинается с сохранения своих игроков, молодых игроков, Руи Хитимуры, выменянного у «Вашингтона», и Остина Ривза, в которого «Лейкерс» вложились. Оба являются ограниченно свободными агентами.
Я считаю, что задача номер один: не дать никому уйти их этих двоих. «Лейкерс» попытаются ответить на любое предложение со стороны и добиться продления контракта», – сказал Войнаровски в эфире ESPN.
Ранее издание The Athletic представило топ-3 лучших защитников НБА, являющихся свободными агентами.
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