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Харден, Харт и Ривз — в топ-3 лучших свободных агентов-защитников по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic составил рейтинг баскетболистов, выступающих на позиции защитника, которые выйдут на рынок свободных агентов в предстоящем межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Список возглавил звёздный игрок «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден, который имеет опцию игрока на следующий сезон. По информации инсайдеров, вернуть Хардена хочет его бывший клуб «Хьюстон Рокетс».

В пятёрку также вошли Джош Харт («Нью-Йорк Никс» — опция игрока), Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс» — ограниченно свободный агент), Гари Трент-младший («Торонто Рэпторс» — опция игрока) и Джордан Кларксон («Юта Джаз» — опция игрока).

Далее в рейтинге расположились Коби Уайт («Чикаго Буллз» — ограниченно свободный агент), Донте Дивинченцо («Голден Стэйт Уорриорз» — опция игрока), Карис Леверт («Кливленд Кавальерс»), Джош Ричардсон («Нью-Орлеан Пеликанс») и Джош Окоги («Финикс Санз»).