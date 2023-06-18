Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин — 2023: расписание матчей 18 июня

С 15 по 25 июня в Израиле и Словении проходит женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года. За медали борются сборные из 16 стран. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Все команды разделены на четыре группы по четыре коллектива. В раунд плей-офф выйдут по три лучшие сборные из каждой группы. Действующими чемпионками соревнований являются сербские баскетболистки.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Чемпионат Европы – 2023 среди женщин. Расписание матчей группового этапа 18 июня:
Группа А. (12:15) Черногория – Латвия
Группа С. (13:15) Германия – Великобритания
Группа B. (15:15) Бельгия – Италия
Группа D. (16:00) Венгрия – Сербия
Группа В. (18:00) Чехия – Израиль
Группа C. (19:00) Словения – Франция
Группа A. (20:45) Испания – Греция
Группа D. (21:45) Турция – Словакия.
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