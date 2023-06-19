Сборная Чехии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

Сборная Чехии в напряжённой концовке переиграла команду Греции в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Встреча проходила в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой чешских баскетболисток со счётом 79:76.
Самой результативной в составе победительниц стала защитник Вероника Сипова, на счету которой 13 очков и четыре подбора.
Соперником сборной Чехии в четвертьфинале станет сборная Венгрии.
Напомним, четыре команды, занявшие первые места в своих группах, вышли напрямую в четвертьфинал — Испания, Бельгия, Франция, Венгрия.
Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующими чемпионками турнира являются сербские баскетболистки.
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