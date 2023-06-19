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Сборная Чехии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

Сборная Чехии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин
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Сборная Чехии в напряжённой концовке переиграла команду Греции в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Встреча проходила в Тель-Авиве (Израиль) и завершилась победой чешских баскетболисток со счётом 79:76.

Самой результативной в составе победительниц стала защитник Вероника Сипова, на счету которой 13 очков и четыре подбора.

Соперником сборной Чехии в четвертьфинале станет сборная Венгрии.

Напомним, четыре команды, занявшие первые места в своих группах, вышли напрямую в четвертьфинал — Испания, Бельгия, Франция, Венгрия.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующими чемпионками турнира являются сербские баскетболистки.

ЧЕ-2023 (ж). 1/8 финала
19 июня 2023, понедельник. 18:00 МСК
Чехия
Окончен
79 : 76
Греция
Чехия: Голешинска - 19, Сипова - 15, Стоупалова - 10, Зеитгаммерова - 8, Анделова - 7, Чехова - 7, Виоралова - 6, Паурова - 4, Гамзова - 3, Брезинова, Ворачкова, Скленарова
Греция: Фасула - 26, Спану - 22, Христинаки - 11, Цинеке - 7, Павлопулу - 6, Стамолампру - 4, Александри, Босгана, Диела, Карлафти, Сотириу, Стамати
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Новости. Баскетбол
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