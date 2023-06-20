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«До тех пор весь потенциал не раскроют». Редик предостерёг «Пеликанс» из-за Уильямсона

«До тех пор весь потенциал не раскроют». Редик предостерёг «Пеликанс» из-за Уильямсона
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик поделился мнением о звёздном тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, который в минувшем сезоне НБА провёл лишь 29 матчей в рамках регулярного чемпионата. Большую часть сезона игрок лечился от травм.

«Пеликанс» не раскроют весь свой потенциал [с Зайоном в составе] до тех пор, пока за счёт тренировок, диеты, сна он не сможет наконец играть в баскетбол», — сказал Редик в эфире First Take.

Напомним, Уильямсон был задрафтован «Новым Орлеаном» под первым номером в 2019 году. В среднем за свою карьеру он набирает 25,8 очка, совершает семь подборов и 3,6 результативной передачи за игру.

Самые дорогие вещи во владении Зайона Уильямсона:

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