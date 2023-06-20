Джимми Батлер приглашает Дэмьена Лилларда в «Майами» и судьба Джеймса Хардена — в нашей подборке.

«К четвергу-пятнице его может не быть в «Пеликанс». Зайон скоро покинет «Нью-Орлеан»?

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 20 июня 2023 года от «Чемпионата».

Джимми Батлер зазывает Дэмьена Лилларда в «Майами» — Дэвид Олдридж

Как мы вчера писали, руководство «Майами Хит» намерено «мыслить шире» — по этой причине оно сконцентрируется вокруг попытки приобретения разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

В этом активно помогает лёгкий форвард клуба из Флориды Джимми Батлер, который, по словам Олдриджа, прибег к рекрутингу Лилларда после обмена Брэдли Била в «Финикс Санз».

«Приоритет «Майами» — Дэмьен Лиллард, и Джимми Батлер принимает в этом активное участие. В то время как «Вашингтон» хотел, чтобы «Майами» предложил несколько драфт-пиков первого раунда за Брэдли Била, это теперь не имеет значения — Бил хотел играть только в «Финиксе», — говорится в статье на The Athletic.

Однако Лиллард продолжает вести политику преданности команде, которая выбрала его на драфте в 2012 году. «Из всего, что я слышал, Лиллард был номером один в списке «Хит». Дэмьен хочет играть за «Портленд», он хочет, чтобы эта команда становилась только лучше», — добавил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Расселл Уэстбрук и Крис Пол в «Клипперс» — Лоу Мюррей

Обозреватель Лоу Мюррей в своей статье на The Athletic отметил, что в «Лос-Анджелес Клипперс» не возражают по поводу одновременного присутствия в команде разыгрывающих Расселла Уэстбрука и Криса Пола.

«Клипперс» точно не закроют двери перед Уэстбруком, даже если они смогут вернуть Криса Пола. Об этом мне сказали уполномоченные лица, которые не вправе выступать публично», — написал Мюррей.

Примечательно, что, по словам Шэмса Чарании, и «Лос-Анджелес Клипперс», и (внимание) «Голден Стэйт Уорриорз» звонили генменеджеру «Финикс Санз» Джеймсу Джонсу и интересовались Крисом Полом.

Тем временем Los Angeles Times дала понять: в случае, если 38-летний ветеран сделает выбор в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс», «озёрники» готовы предложить разыгрывающему исключительно ветеранский минимум.

В любом случае интересно, будет ли Пол начинать матчи как запасной игрок, находясь в команде-претенденте на чемпионство.

Джеймс Харден останется в «Филадельфии»? — Кит Помпи

Звёздный разыгрывающий Джеймс Харден, несмотря на то что он может вернуться в «Хьюстон Рокетс» во время предстоящего межсезонья, всё же не исключает возможности остаться с Джоэлом Эмбиидом в «Филадельфии Сиксерс».

«Для «Сиксерс» возвращение Хардена не кажется таким страшным, как это было месяц назад. Мои источники сообщили, что «Сиксерс» сейчас более оптимистичны в отношении того, что Харден подпишет новый контракт», — написал инсайдер Кит Помпи в своей статье в The Philadelphia Inquirer.

«Держу пари, если вы опросите 50 различных сотрудников фронт-офиса клубов, большинство из них предположит, что Харден вернётся в «Филадельфию», — добавил инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу.

С Зайоном Уильямсоном что-то произойдёт — Билл Симмонс

Известный журналист Билл Симмонс поделился инсайдом о звёздном тяжёлом форварде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне. По словам Симмонса, «Нью-Орлеан» в скором времени избавится от баскетболиста.

«По поводу Зайона: это что ни на есть самая второстепенная линия сюжета. Вчера мой источник сказал: к четвергу-пятнице его может не быть в «Пеликанс», — заявил Симмонс.

Во время межсезонья-2022 «Нью-Орлеан» пытался обменять Уильямсона. По всей видимости, попытки продолжатся и этим летом.

Дополнительно по сделке с участием Брэдли Била — Эдриан Войнаровски и Джон Гамбадоро

Как пишет инсайдер Эдриан Войнаровски, помимо Брэдли Била, в «Финикс Санз» отправятся атакующий защитник Джордан Гудвин и тяжёлый форвард Айзея Тодд, который был выбран под общим 31-м номером на драфте-2021. На сезон-2023/2024 Тодду гарантированы $ 1,8 млн.

Инсайдер и ведущий Arizona Sports 98.7 FM Phoenix Джон Гамбадоро снова затронул тему с Брэдли Билом и «Майами Хит».

«Я считаю, «Майами» не был так интересен Брэдли Бил. Если бы даже «Майами» и Бил имели очевидный и взаимный интерес, «Хит» всё равно не смогли бы предложить лучшую сделку, чем «Финикс Санз», — поделился журналист.

Остальное

Монти Уильямсу не нравилось тренировать форварда Джея Краудера и центрового Деандре Эйтона в «Финикс Санз». «Вашингтон Уизардс» во время переговоров по обмену атакующего защитника Брэдли Била пытался выменять Эйтона, однако «Финикс» отказал — Джон Гамбадоро (Arizona Sports 98.7 FM Phoenix)

«Чикаго Буллз» рассчитывает получить за атакующего защитника Зака Лавина как минимум хорошего и перспективного молодого игрока и несколько драфт-пиков первого раунда — Кей Си Джонсон (NBC Chicago)

Лёгкий форвард Калеб Мартин считается самым лучшим активом в «Майами Хит», действующее соглашение 27-летнего баскетболиста рассчитано до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 7,12 млн) — Бобби Маркс (ESPN)

— Бобби Маркс (ESPN) «Бостон Селтикс» не заинтересован в обмене атакующего защитника Джейлена Брауна, в клубе готовы предложить баскетболисту максимальный пятилетний контракт на $ 295 млн — Адам Химмельсбах (Boston Globe)

Тяжёлый форвард Маркус Моррис был недоволен своей ролью в «Лос-Анджелес Клипперс» под руководством Тайрона Лю, в следующем сезоне форвард заработает $ 17,11 млн — Эндрю Грейф (Los Angeles Times)

Тяжёлый форвард Дрэймонд Грин готов заключить с «Голден Стэйт Уорриорз» новый контракт, рассчитанный на три года, чтобы продолжить совместное выступление с разыгрывающим Стефеном Карри — Джейсон Думас (Bleacher Report)

«Портленд Трэйл Блэйзерс» вёл переговоры с «Торонто Рэпторс» по поводу обмена с участием форвардов О Джи Ануноби и Паскаля Сиакама, но «Портленд» не готов включить в сделку третий номер предстоящего драфта — Крис Мэнникс (Sports Illustrated)

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук, который выйдет на рынок свободных агентов, ни при каких обстоятельствах не перейдёт в «Финикс Санз» из-за нового главного тренера Фрэнка Вогеля — Лоу Мюррей (The Athletic)

В «Хьюстон Рокетс» готовы выбрать на драфте под четвёртым номером разыгрывающего Амена Томпсона после просмотра, в «Хьюстоне» остались под глубоким впечатлением от молодого проспекта — Джексон Гэтлин (Locked On Rockets)

Помимо «Даллас Маверикс», тяжёлым форвардом Грантом Уильямсом интересуются «Орландо Мэджик» и «Индиана Пэйсерс» — Крис Мэнникс (Sports Illustrated)

Руководство «Денвер Наггетс» делает всё возможное, чтобы подняться в позициях на драфте-2023 вплоть до выбора в первом раунде, «Денвер» на данный момент имеет 40-й драфт-пик — Майк Сингер (The Denver Post)

«Финикс Санз» принимает множество предложений по поводу обмена центрового Деандре Эйтона после приобретения атакующего защитника Брэдли Била — Шэмс Чарания (The Athletic)

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