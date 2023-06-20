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Дёмин из «Реала» опережает Воронина из «Барселоны» в рейтинге самых перспективных талантов

Дёмин из «Реала» опережает Воронина из «Барселоны» в рейтинге самых перспективных талантов
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«Чемпионата» вместе с авторами телеграм-канала «Перехват» Артёмом Комаровым и Никитой Головановым составили список самых перспективных молодых баскетболистов России. В него вошли десять игроков от 17 до 19 лет, выступающих как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Рейтинг лучших молодых баскетболистов России:

1. Егор Дёмин (17 лет, «Реал»);
2. Макар Воронин (18 лет, «Барселона»);
3. Максим Савченко (19 лет, ПБК МБА);
4. Егор Амосов (15 лет, «Самара»);
5. Егор Рыжов (18 лет, «Зенит»);
6. Тимофей Рудовский (18 лет, без клуба);
7. Вадим Ширинкин (17 лет, ПБК ЦСКА);
8. Павел Земский (18 лет, «Зенит»);
9. Александр Савков (17 лет, «Баскония»);
10. Глеб Фирсов (18 лет, «Парма»).

Более подробно ознакомиться с рейтингом можно при переходе на материал, прикреплённый к новости.

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