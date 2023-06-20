Дёмин из «Реала» опережает Воронина из «Барселоны» в рейтинге самых перспективных талантов

«Чемпионата» вместе с авторами телеграм-канала «Перехват» Артёмом Комаровым и Никитой Головановым составили список самых перспективных молодых баскетболистов России. В него вошли десять игроков от 17 до 19 лет, выступающих как в Российской Федерации, так и за рубежом.
Рейтинг лучших молодых баскетболистов России:
1. Егор Дёмин (17 лет, «Реал»);
2. Макар Воронин (18 лет, «Барселона»);
3. Максим Савченко (19 лет, ПБК МБА);
4. Егор Амосов (15 лет, «Самара»);
5. Егор Рыжов (18 лет, «Зенит»);
6. Тимофей Рудовский (18 лет, без клуба);
7. Вадим Ширинкин (17 лет, ПБК ЦСКА);
8. Павел Земский (18 лет, «Зенит»);
9. Александр Савков (17 лет, «Баскония»);
10. Глеб Фирсов (18 лет, «Парма»).
Более подробно ознакомиться с рейтингом можно при переходе на материал, прикреплённый к новости.
- 20 июня 2023
-
18:05
-
17:57
-
16:38
-
16:15
-
15:51
-
14:48
-
14:33
-
13:41
-
13:21
-
12:42
-
12:08
-
11:30
-
11:09
-
10:38
-
10:16
-
09:34
-
09:20
-
07:08
-
06:04
-
00:48
-
00:25
-
00:08
- 19 июня 2023
-
23:34
-
22:39
-
22:22
-
22:05
-
20:51
-
20:36
-
19:52
-
19:38
-
19:21
-
18:59
-
18:30
-
17:50
-
17:49