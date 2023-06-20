Дёмин из «Реала» опережает Воронина из «Барселоны» в рейтинге самых перспективных талантов

«Чемпионата» вместе с авторами телеграм-канала «Перехват» Артёмом Комаровым и Никитой Головановым составили список самых перспективных молодых баскетболистов России. В него вошли десять игроков от 17 до 19 лет, выступающих как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Рейтинг лучших молодых баскетболистов России:

1. Егор Дёмин (17 лет, «Реал»);

2. Макар Воронин (18 лет, «Барселона»);

3. Максим Савченко (19 лет, ПБК МБА);

4. Егор Амосов (15 лет, «Самара»);

5. Егор Рыжов (18 лет, «Зенит»);

6. Тимофей Рудовский (18 лет, без клуба);

7. Вадим Ширинкин (17 лет, ПБК ЦСКА);

8. Павел Земский (18 лет, «Зенит»);

9. Александр Савков (17 лет, «Баскония»);

10. Глеб Фирсов (18 лет, «Парма»).

Более подробно ознакомиться с рейтингом можно при переходе на материал, прикреплённый к новости.