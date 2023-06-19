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10 самых талантливых российских баскетболистов, которым ещё не исполнилось 20 лет

Будущее российского баскетбола. Рейтинг главных молодых талантов
Марат Арасланов
Рейтинг: лучший молодой баскетболист России
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Верим, что кто-то из них в будущем будет в НБА.

Вопрос о подрастающем поколении российских баскетболистов часто вызывает споры. Профессионалы — штучный товар, и здесь нет чётких правил «сборки». Но с фактами спорить сложно. Российских баскетболистов уже давно нет в НБА, а времена, когда там выступали сразу несколько игроков из нашей страны, кажется, уже ушли безвозвратно. Или всё-таки нет?

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Хочется быть оптимистом и верить, что НБА без россиян — это временное явление. Именно поэтому ниже и будет приведён список самых заметных и ярких игроков младше 20 лет. В составлении списка активно помогали Артём Комаров и Никита Голованов. Ребята ведут телеграм-канал «Перехват», где большое внимание уделяется как раз тем, кто придёт в большой баскетбол через несколько сезонов.

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Рейтинг: лучший молодой баскетболист России
Егор Дёмин
Фото: Maria Jimenez/Getty Images
1 место

Егор Дёмин (17 лет, Реал)

Егор — возможно, главный российский проспект прямо сейчас. Последние два года защитник выступает в системе «Реала», где с ходу превратился в лидера юниорской команды, а совсем недавно дебютировал за основной состав «сливочных». Да, не было целого ряда игроков, которые отдыхали перед важным матчем Евролиги, и да, Егор получил одну минуту на паркете — и тем не менее 17-летний россиянин дебютировал за основной состав!

Ведущие мировые скауты ставят Дёмина в топ-3 европейцев по своему возрасту, кто-то даже определяет на первую строчку. Говорить о будущем Егора пока слишком рано, однако прямо сейчас оно выглядит многообещающим.

Егор Амосов
Фото: Иван Петухов, БК «Енисей»
2 место

Егор Амосов (15 лет, Самара)

Вундеркинд с берегов Волги, который не уехал в систему «Реала» только потому, что заключил многолетний контракт с «Самарой». Амосов — суперзвезда во всех чемпионатах по своему возрасту и по году старше. Например, Егор взял титул самого полезного игрока на турнире по U16 — в 14 лет.

Помимо «Реала», Амосова были рады видеть академии «Гран-Канарии», «Сарагосы», «Валенсии» и других европейских клубов — это уже не говоря об интересе из России со стороны академий ЦСКА и «Локо».

В завершившемся сезоне успел даже дебютировать в Единой лиге. Клуб очень рассчитывает на Егора и на его дальнейший прогресс, но оно и неудивительно.

Максим Савченко в игре Единой лиги ВТБ
Фото: ПБК МБА
3 место

Максим Савченко (19 лет, ПБК МБА)

MVP сезона последней Единой молодёжной лиги ВТБ дебютировал и за основной состав МБА, проведя 12 матчей во «взрослой» Единой лиге. Смотрелся очень неплохо и буквально заставил главного тренера сборной России Зорана Лукича вызвать себя на сбор основы сборной России.

Очень подвижный центровой, не чурающийся защиты и не стесняющийся в нападении — хорошие качества, которые пригодятся любому игроку любой позиции, тем более — в 19 лет.

Александр Савков
Фото: Из личного архива Александра Савкова
4 место

Александр Савков (17 лет, Баскония)

17-летний брат Павла Савкова, первопроходца российских «испанцев». В этом году Саша дебютировал в отборочном раунде ANGT, юношеской Евролиги, и неплохо себя показал в «сборной солянке» — команде, которая набиралась из всех игроков, клубы которых по тем или иным причинам «пролетали» мимо ANGT.

Ожидается, что в следующем сезоне Савков-младший (а вернее, даже младший-младший, так как папа Саши и Паши — Алексей Савков — тоже в прошлом известный баскетболист) будет выступать в четвёртом дивизионе чемпионата Испании, там же, где успешно играли Егор Дёмин и Макар Воронин.

Макар Воронин
Фото: David Grau/Getty Images
5 место

Макар Воронин (18 лет, Барселона)

Загадочный для российского болельщика защитник из «Аликанте» ударно провёл концовку сезона — был призван на помощь юниорам из «Барселоны» для участия в финальном этапе юношеской Евролиги и с ходу обратил на себя внимание… скаутов НБА! Провёл с сине-гранатовыми пару тренировок, но был одной из главных звёзд команды.

Завершившийся сезон Воронин провёл в четвёртом дивизионе Испании (это профессиональная лига), изредка привлекался на помощь основе, которая выступает во втором дивизионе — это довольно серьёзный уровень, на котором Макар нормально себя чувствует — в среднем 7 минут на паркете, 2,6 очка за матч. В четвёртом дивизионе российский защитник в среднем набирает по 11,3 очка.

Павел Земский
Фото: vtbyouth-league.com
6 место

Павел Земский (18 лет, Зенит)

На завершившемся сборе взрослой национальной команды Павел был одним из самых юных игроков. Возможно, по этой причине не попал в состав на товарищеские матчи с Беларусью, но скауты отмечают его игровой интеллект и отсутствие боязни брать игру на себя. Бояться, в принципе, Земскому нечего — он уже провёл полноценный сезон за «Зенит-2» в Суперлиге, где встречал самое настоящее сопротивление, характерное для взрослого баскетбола.

Егор Рыжов
Фото: vtbyouth-league.com
7 место

Егор Рыжов (18 лет, Зенит)

Как и Земский, в завершившемся сезоне Рыжов играл в Суперлиге и периодически привлекался к тренировкам с основным составом «Зенита». Получать игровое время в суперконкурентной основе питерцев — пока что нереальная задача, но уже в следующем сезоне от молодого центрового ждут прогресса и более частых подключений к «взрослому» составу.

Глеб Фирсов
Фото: vtbyouth-league.com
8 место

Глеб Фирсов (18 лет, Парма)

В какой-то момент Фирсовым интересовались академии европейских клубов. И хотя Глеб так и не уехал за границу, в «Парме» у него неплохие возможности для роста. С учётом того, что количество россиян ограничено, а руководство пермяков ожидает мощного бума талантов от собственной молодёжной системы, есть ощущение, что на Фирсова даже могут сделать ставку.

Вадим Ширинкин
Фото: cskabasket.ru
9 место

Вадим Ширинкин (17 лет, ПБК ЦСКА)

MVP последнего «Финала восьми» детско-юношеской баскетбольной лиги провёл полноценный — и неплохой — сезон в Суперлиге за ЦСКА-2. 34 матча, половину из них в стартовом составе, по 20 минут на паркете и 5,9 очка за игру — в 17 лет. Один из самых многообещающих игроков молодёжного проекта ЦСКА.

Леброн Джеймс и Тимофей Рудовский
Фото: Из личного архива Тимофея Рудовского
10 место

Тимофей Рудовский (18 лет, без клуба)

Система ЦСКА, система «Эстудиантеса», топовые американские школы — Тимофей Рудовский прошёл через всё это и сейчас имеет предложения из первого дивизиона NCAA, нескольких американских преп-скул, клубов Суперлиги и даже один оффер из Единой лиги.

18-летнему Рудовскому, отыгравшему прошлый сезон в США за Dream City Christian, ещё есть над чем работать. И работать нужно немало. Но физические данные и игровой интеллект позволяют считать Тимофея одним из топовых игроков своего поколения в России.

P. S. Этот список не истина в последней инстанции, так никогда не бывает в молодёжном баскетболе. Эта статья ограничена строгими рамками возраста и написана исключительно с оглядкой на сегодняшний день. Через несколько месяцев ситуация может поменяться. И, скорее всего, поменяется в ту или иную сторону.

В фарм-команде ЦСКА целая россыпь талантов, молодёжки МБА, «Химок» и «Зенита» тоже имеют в своих составах перспективных и интересных игроков, да в той же Испании также выступают ещё несколько россиян, которые могут выстрелить уже в следующем сезоне.

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