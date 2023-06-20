Сборная Германии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

Сборная Германии обыграла команду Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Встреча проходила в Любляне (Словения) и завершилась победой сборной Германии со счётом 79:69.
Самой результативной в составе победительниц стала форвард Мари Гюлих, на счету которой 26 очков, девять подборов и четыре передачи.
Соперником сборной Германии в четвертьфинале станет сборная Испании.
Напомним, четыре команды, занявшие первые места в своих группах, напрямую вышли в четвертьфинал — это Испания, Бельгия, Франция и Венгрия.
Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии.
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