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Сборная Германии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

Сборная Германии вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди женщин
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Сборная Германии обыграла команду Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Встреча проходила в Любляне (Словения) и завершилась победой сборной Германии со счётом 79:69.

Самой результативной в составе победительниц стала форвард Мари Гюлих, на счету которой 26 очков, девять подборов и четыре передачи.

Соперником сборной Германии в четвертьфинале станет сборная Испании.

Напомним, четыре команды, занявшие первые места в своих группах, напрямую вышли в четвертьфинал — это Испания, Бельгия, Франция и Венгрия.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии.

ЧЕ-2023 (ж). 1/8 финала
20 июня 2023, вторник. 19:00 МСК
Германия
Окончен
79 : 69
Словакия
Германия: Гюлих - 26, Фибих - 15, Гайзельзёдер - 8, Вильке - 7, Бессойр - 6, Брункорст - 5, Зонтаг - 5, Грайнахер - 4, Краудер - 3, Дегбеон, Стах, Хартман
Словакия: Врзесински - 18, Якубцова - 16, Моравчикова - 13, Паленикова - 12, Орозова - 5, Мистинова - 4, Дудашова - 1, Букнова, Мартишкова, Седлакова, Стасова, Тарковицова
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