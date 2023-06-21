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Сербия вышла в четвертьфинал женского чемпионата Европы по баскетболу

Сборная Сербии переиграла команду Великобритании в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Встреча проходила в Любляне (Словения) и завершилась победой действующих чемпионок турнира со счётом 66:60.

Самой результативной в составе победительниц стала лёгкий форвард Йована Ногич, на счету которой 16 очков и четыре подбора.

Соперником сборной Сербии в четвертьфинале станет команда Бельгии. Команды встречались между собой в четвертьфинале чемпионата Европы 2021 года, тогда сербские баскетболистки оказались сильнее со счётом 74:73.

Напомним, четыре команды, занявшие первые места в своих группах, напрямую вышли в четвертьфинал — это Испания, Бельгия, Франция и Венгрия.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения).