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Сербия вышла в четвертьфинал женского чемпионата Европы по баскетболу

Сербия вышла в четвертьфинал женского чемпионата Европы по баскетболу
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Сборная Сербии переиграла команду Великобритании в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Встреча проходила в Любляне (Словения) и завершилась победой действующих чемпионок турнира со счётом 66:60.

Самой результативной в составе победительниц стала лёгкий форвард Йована Ногич, на счету которой 16 очков и четыре подбора.

Соперником сборной Сербии в четвертьфинале станет команда Бельгии. Команды встречались между собой в четвертьфинале чемпионата Европы 2021 года, тогда сербские баскетболистки оказались сильнее со счётом 74:73.

Напомним, четыре команды, занявшие первые места в своих группах, напрямую вышли в четвертьфинал — это Испания, Бельгия, Франция и Венгрия.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения).

ЧЕ-2023 (ж). 1/8 финала
20 июня 2023, вторник. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
66 : 60
Великобритания
Сербия: Ногич - 10, Андерсон - 6, Чаджо - 6, Йованович - 5, Краишник-Йованович - 5, Янкович - 4, Станкович - 3, Црвендакич - 3, Раца - 2, Джорджевич, Катанич, Топузович
Великобритания: Фагбенле - 9, Герберт-Харриган - 8, Уинтербёрн - 8, Анигве - 7, Уоллес - 5, Гейл - 1, Макгаррачан, Оззи-Момоду, Оттеуилл-Соулсби, Робб, Уилкинсон, Фонг Льев Куи
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