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Определились все пары 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

Определились все пары 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин
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На проходящем в Израиле и Словении женском чемпионате Европы по баскетболу 2023 года завершилась стадия 1/8 финала и определились все участники четвертьфиналов.

Сборной Испании предстоит сыграть с Германией, Венгрия встретится с Чехией, действующие чемпионки Европы из Сербии поспорят с командой Бельгии. Сборную Франции ждёт встреча с командой Черногории.

Пары 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

Испания — Германия
Венгрия — Чехия
Бельгия — Сербия
Франция — Черногория

Турнирная таблица ЧЕ-2023 по баскетболу среди женщин

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии.

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