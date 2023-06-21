Определились все пары 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

На проходящем в Израиле и Словении женском чемпионате Европы по баскетболу 2023 года завершилась стадия 1/8 финала и определились все участники четвертьфиналов.

Сборной Испании предстоит сыграть с Германией, Венгрия встретится с Чехией, действующие чемпионки Европы из Сербии поспорят с командой Бельгии. Сборную Франции ждёт встреча с командой Черногории.

Пары 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

Испания — Германия

Венгрия — Чехия

Бельгия — Сербия

Франция — Черногория

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии.