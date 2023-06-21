Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин

На проходящем в Израиле и Словении женском чемпионате Европы по баскетболу 2023 года завершилась стадия 1/8 финала и определились все участники четвертьфиналов.

Сборной Испании предстоит сыграть с Германией, Венгрия встретится с Чехией, действующие чемпионки Европы из Сербии поспорят с командой Бельгии. Сборную Франции ждёт встреча с командой Черногории.

Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы среди женщин.

22.06. 13:15. Венгрия — Чехия

22.06. 16:00. Бельгия — Сербия

22.06. 19:00. Франция — Черногория

22.06. 21:45. Испания – Германия

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии.