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Виктор Вембаньяма посетил бейсбольную арену «Нью-Йорк Янкис»

Виктор Вембаньяма посетил бейсбольную арену «Нью-Йорк Янкис»
Аудио-версия:
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19-летний французский игрок, главный претендент на выбор под первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года Виктор Вембаньяма посетил бейсбольную арену клуба «Нью-Йорк Янкис», где пообщался с игроками и фанатами. Соответствующей видеозаписью поделилась пресс-служба НБА.

Виктор Вембаньяма посетил бейсбольную арену «Нью-Йорк Янкис»:

Напомним, Вембаньяма выступает за команду «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд.

Напомним, по результатам драфт-лотереи НБА первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Вембаньяме в его становлении в лиге.

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