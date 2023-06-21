Неизвестный сделал ставку на $ 60 тыс. на Вембаньяму и в случае выигрыша получит $ 300

Пресс-служба букмекерской конторы DraftKings Sportsbook сообщила, что приняла ставку на сумму $ 60 тыс. на то, что 19-летний французский игрок Виктор Вембаньяма станет первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2023 года. Отмечается, что в случае успеха сделавший ставку выиграет $ 300.
Напомним, по результатам драфт-лотереи НБА первый пик 2023 года достался «Сан-Антонио Спёрс». Ранее сообщалось, что такие легенды организации, как Тим Данкан, Ману Джинобили и Тони Паркер, будут помогать Вембаньяме в его становлении в лиге. Виктор выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд.
Вембаньяма с лёгкостью забивает данк из-под ноги:
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