Кевин Дюрант назвал трёх игроков НБА, которые получают недостаточное признание
Поделиться
Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант разместил новый пост у себя в социальных сетях, где согласился с мнением обозревателя НБА, назвавшего Джеймса Хардена игроком, оказавшим колоссальное влияние на баскетбол.
«Факт. Один из самых влиятельных баскетболистов в истории этой игры. Безумие, что этого никто не видит», — написал Дюрант.
Чуть позже Кевин отметил заслуги бывших товарищей по команде Кайри Ирвинга и Расселла Уэстбрука.
«Кайри и Расселл тоже. Они вдохновили целое поколение, но не все это замечают».
Кайри Ирвинг посетил площадку Rucker Park в Нью-Йорке:
Ранее авторитетный инсайдер Шэмс Чарания поделился подробностями ожидаемого обмена между «Вашингтон Уизардс» и «Финикс Санз».
Комментарии
- 21 июня 2023
-
12:00
-
11:47
-
11:01
-
10:24
-
09:43
-
09:28
-
09:00
-
08:36
-
08:10
-
07:56
-
07:41
-
07:15
-
00:37
-
00:17
-
00:09
- 20 июня 2023
-
23:35
-
23:08
-
22:44
-
22:02
-
21:22
-
21:07
-
20:47
-
19:55
-
19:29
-
18:56
-
18:24
-
18:05
-
17:57
-
16:38
-
16:15
-
15:51
-
14:48
-
14:33
-
13:41
-
13:21
Партнерский контент