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Кевин Дюрант назвал трёх игроков НБА, которые получают недостаточное признание

Кевин Дюрант назвал трёх игроков НБА, которые получают недостаточное признание
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Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант разместил новый пост у себя в социальных сетях, где согласился с мнением обозревателя НБА, назвавшего Джеймса Хардена игроком, оказавшим колоссальное влияние на баскетбол.

«Факт. Один из самых влиятельных баскетболистов в истории этой игры. Безумие, что этого никто не видит», — написал Дюрант.

Чуть позже Кевин отметил заслуги бывших товарищей по команде Кайри Ирвинга и Расселла Уэстбрука.

«Кайри и Расселл тоже. Они вдохновили целое поколение, но не все это замечают».

Кайри Ирвинг посетил площадку Rucker Park в Нью-Йорке:

Ранее авторитетный инсайдер Шэмс Чарания поделился подробностями ожидаемого обмена между «Вашингтон Уизардс» и «Финикс Санз».

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