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Инсайдер назвал двух звёзд «Финикса», которые посодействовали обмену Брэдли Била

Инсайдер назвал двух звёзд «Финикса», которые посодействовали обмену Брэдли Била
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Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания поделился подробностями ожидаемого обмена между «Вашингтон Уизардс» и «Финикс Санз». Ранее сообщалось, что Брэдли Бил перейдёт в «Финикс», а «Вашингтон» получит Криса Пола, Ландри Шамета, несколько выборов во втором раунде и обмен пиками.

«Санз» настойчиво преследовали Брэдли Била. Мне сказали, что даже Кевин Дюрант и Девин Букер просили за него. У «Уизардс», как я узнал, были предложения получше», — сказал Чарания в эфире FanDuelTV.

Напомним, Бил дебютировал в НБА в 2012 году и провёл всю карьеру в составе «Вашингтона». Действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона-2026/2027 (опция игрока на $ 57,12 млн).

Бриттни Грайнер встретилась с Кевином Дюрантом:

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