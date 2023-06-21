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Фанаты «Реала» встретили автобус «Барселоны», Ннаджи подвергся расизму

Фанаты «Реала» встретили автобус «Барселоны», Ннаджи подвергся расизму
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Центровой «Барселоны» Джеймс Ннаджи подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков мадридского «Реала» перед третьим матчем финальной серии чемпионата Испании, сообщает Marca.

По информации источника, когда автобус с игроками «Барселоны» подъехал к «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде, на месте его ожидала толпа фанатов «Реала». Болельщики выкрикивали оскорбительные реплики в адрес игроков каталонского клуба, а центровой команды Джеймс Ннаджи подвергся оскорблениям на расовой почве.

«Барселона» стала чемпионом Испании, на выезде обыграв мадридский «Реал» в третьем матче финальной серии со счётом 93:82. Счёт в серии — 3-0 в пользу каталонского клуба. Форвард «Барселоны» Никола Миротич был признан самым ценным игроком финальной серии.

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