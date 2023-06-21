Фанаты «Реала» встретили автобус «Барселоны», Ннаджи подвергся расизму

Центровой «Барселоны» Джеймс Ннаджи подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков мадридского «Реала» перед третьим матчем финальной серии чемпионата Испании, сообщает Marca.
По информации источника, когда автобус с игроками «Барселоны» подъехал к «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» в Мадриде, на месте его ожидала толпа фанатов «Реала». Болельщики выкрикивали оскорбительные реплики в адрес игроков каталонского клуба, а центровой команды Джеймс Ннаджи подвергся оскорблениям на расовой почве.
«Барселона» стала чемпионом Испании, на выезде обыграв мадридский «Реал» в третьем матче финальной серии со счётом 93:82. Счёт в серии — 3-0 в пользу каталонского клуба. Форвард «Барселоны» Никола Миротич был признан самым ценным игроком финальной серии.
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