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«Барселона» сделала заявление после расистских кричалок фанатов «Реала» в адрес Ннаджи

«Барселона» сделала заявление после расистских кричалок фанатов «Реала» в адрес Ннаджи
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«Барселона» опубликовала заявление после ситиуации с центровым Джеймсом Ннаджи, который подвергся расистским оскорблениям перед третьим матчем финальной серии чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

«Барселона» полностью осуждает расистские оскорбления в адрес своего баскетболиста Джеймса Ннаджи перед третьей игрой финальной серии чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

Проинформировав организаторов соревнований о случившемся, клуб ожидает от руководства лиги твёрдой, образцовой реакции на любые расистские или словесные оскорбления игроков», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте каталонского клуба.

«Барселона» стала чемпионом Испании, обыграв мадридский «Реал» на выезде в третьем матче финальной серии со счётом 93:82. Итоговый счёт серии — 3-0 в пользу каталонского клуба.

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