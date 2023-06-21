«Барселона» сделала заявление после расистских кричалок фанатов «Реала» в адрес Ннаджи

«Барселона» опубликовала заявление после ситиуации с центровым Джеймсом Ннаджи, который подвергся расистским оскорблениям перед третьим матчем финальной серии чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
«Барселона» полностью осуждает расистские оскорбления в адрес своего баскетболиста Джеймса Ннаджи перед третьей игрой финальной серии чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
Проинформировав организаторов соревнований о случившемся, клуб ожидает от руководства лиги твёрдой, образцовой реакции на любые расистские или словесные оскорбления игроков», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте каталонского клуба.
«Барселона» стала чемпионом Испании, обыграв мадридский «Реал» на выезде в третьем матче финальной серии со счётом 93:82. Итоговый счёт серии — 3-0 в пользу каталонского клуба.
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