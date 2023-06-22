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Сборная Бельгии разгромила Сербию и вышла в полуфинал женского чемпионата Европы

Сборная Бельгии разгромила Сербию и вышла в полуфинал женского чемпионата Европы
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В Любляне (Словения) на «Стожице-Арена» завершился второй матч четвертьфинала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, в рамках которого играли сборные Бельгии и Сербии. Встреча закончилась уверенной победой бельгиек со счётом 93:53 (28:8, 21:23, 22:14, 22:8).

Таким образом, национальная команда Бельгии стала вторым полуфиналистом. За право сыграть в финале она поспорит с победителем матча между национальными командами Франции и Черногории. Эта встреча состоится сегодня, 22 июня, и начнётся в 19:00 мск.

В составе победительниц лучшую результативность показали разыгрывающая Жюли Аллеман и форвард Эмма Мессеман. В активе обеих по 15 очков. В составе сербок чаще всего кольцо соперниц поражала разыгрывающая Ивонн Андерсон. На её счету 20 очков.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении.

ЧЕ-2023 (ж). 1/4 финала
22 июня 2023, четверг. 16:00 МСК
Бельгия
Окончен
93 : 53
Сербия
Бельгия: Аллеман - 15, Мессеман - 15, Ванло - 14, Линскенс - 14, Делар - 9, Резимон - 9, Лисова-Мбака - 8, Гелдоф - 3, Массей - 2, Массей - 2, Мунунга - 2, Раметт
Сербия: Андерсон - 20, Чаджо - 9, Джорджевич - 8, Ногич - 6, Янкович - 4, Йованович - 2, Катанич - 2, Црвендакич - 2, Краишник-Йованович, Раца, Станкович, Топузович
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