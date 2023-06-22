Сборная Бельгии разгромила Сербию и вышла в полуфинал женского чемпионата Европы

В Любляне (Словения) на «Стожице-Арена» завершился второй матч четвертьфинала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, в рамках которого играли сборные Бельгии и Сербии. Встреча закончилась уверенной победой бельгиек со счётом 93:53 (28:8, 21:23, 22:14, 22:8).
Таким образом, национальная команда Бельгии стала вторым полуфиналистом. За право сыграть в финале она поспорит с победителем матча между национальными командами Франции и Черногории. Эта встреча состоится сегодня, 22 июня, и начнётся в 19:00 мск.
В составе победительниц лучшую результативность показали разыгрывающая Жюли Аллеман и форвард Эмма Мессеман. В активе обеих по 15 очков. В составе сербок чаще всего кольцо соперниц поражала разыгрывающая Ивонн Андерсон. На её счету 20 очков.
Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении.
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