Сборная Бельгии разгромила Сербию и вышла в полуфинал женского чемпионата Европы

В Любляне (Словения) на «Стожице-Арена» завершился второй матч четвертьфинала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, в рамках которого играли сборные Бельгии и Сербии. Встреча закончилась уверенной победой бельгиек со счётом 93:53 (28:8, 21:23, 22:14, 22:8).

Таким образом, национальная команда Бельгии стала вторым полуфиналистом. За право сыграть в финале она поспорит с победителем матча между национальными командами Франции и Черногории. Эта встреча состоится сегодня, 22 июня, и начнётся в 19:00 мск.

В составе победительниц лучшую результативность показали разыгрывающая Жюли Аллеман и форвард Эмма Мессеман. В активе обеих по 15 очков. В составе сербок чаще всего кольцо соперниц поражала разыгрывающая Ивонн Андерсон. На её счету 20 очков.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении.