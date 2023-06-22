Виктор Вембаньяма ответил на вопрос о любимом игроке НБА в детстве

19-летний француз, главный претендент на выбор под первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации этого года Виктор Вембаньяма рассказал, кто был его любимым игроком в НБА в детстве. По словам Вембаньямы, он был большим поклонником Расселла Уэстбрука.

«Я помню, в какой-то момент я был большим поклонником Уэстбрука, когда он играл в «Оклахоме». Хотя на самом деле у меня их было много. Не могу сказать, что кто-то единственный был кумиром», — сказал Вембаньяма во время общения с журналистами.

19-летний Вембаньяма выступает за французский клуб «Метрополитан 92», в составе которого уже становился чемпионом французской лиги, а также двукратным участником Матча всех звёзд. Многими аналитиками называется первым выбором драфта НБА — 2023, который состоится в ночь на 23 июня мск.

Вембаньяма побывал в Нью-Йоркском метро: