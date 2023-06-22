С Вембаньямой всё понятно — он первый. А кто будет вторым и третьим? Драфт НБА! LIVE

В ночь на 23 июня в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» пройдёт драфт Национальной баскетбольной ассоциации, в котором примут участие сразу 242 потенциальных новичка, и 48 из них не граждане США. Вместо традиционных 60 драфт-пиков на этот раз будет 58 выборов — из-за санкций, наложенных на «Филадельфию Сиксерс» и «Чикаго Буллз» за нарушение правил «тамперинга» (запрет командам на общение с будущими свободными агентами до открытия рынка свободных агентов. — Прим. «Чемпионата»).
Первым будет выбирать «Сан-Антонио Спёрс». Практически все эксперты прогнозируют, что французский центровой Виктор Вембаньяма будет выбран под общим первым номером. Основными кандидатами на второй и третий номера называются разыгрывающий Скут Хендерсон и лёгкий форвард Брэндон Миллер.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии. Начало мероприятия — в 2:30 мск. В течение вечера 22-го числа мы познакомим вас с яркими представителями предстоящего драфт-класса. Помимо самого драфта, ожидается множество новостей об обменах между клубами.
📅 Впервые за 13 лет под первым номером уйдёт игрок без так называемого «уан-эн-дан» – Виктор Вембаньяма. Согласно правилам НБА, для участия в драфте спортсмену должно быть не менее 19 лет, плюс с момента окончания им старшей школы должно пройти не менее года. С 2010-го каждый первый номер на момент выбора провёл один год в NCAA.
2010 – Джон Уолл;
2011 – Кайри Ирвинг;
2012 – Энтони Дэвис;
2013 – Энтони Беннетт;
2014 – Эндрю Уиггинс;
2015 – Карл-Энтони Таунс;
2016 – Бен Симмонс;
2017 – Маркелл Фульц;
2018 – Деандре Эйтон;
2019 – Зайон Уильямсон;
2020 – Энтони Эдвардс;
2021 – Кейд Каннингем;
2022 – Паоло Банкеро.
2️⃣ Второй раунд: пики 31–58
Теперь о командах, которые будут выбирать во второй стадии:
31. «Детройт»
32. «Индиана» (от «Хьюстона»)
33. «Сан-Антонио»
34. «Шарлотт» (через «Филадельфию» и «Атланту»)
35. «Бостон» (от «Портленда» через «Атланту», «Лос-Анджелес Клипперс», «Детройт» и «Кливленд»)
36. «Орландо»
37. «Оклахома» (от «Вашингтона» через «Нью-Орлеан»)
38. «Сакраменто» (от «Индианы»)
39. «Шарлотт» (от «Юты» через «Нью-Йорк»)
40. «Денвер» (от «Далласа» через «Оклахому»)
41. «Шарлотт» (от «Оклахомы» через «Нью-Йорк» и «Бостон»)
42. «Вашингтон» (от «Чикаго» через «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Вашингтон»)
43. «Портленд» (от «Атланты»)
44. «Сан-Антонио» (от «Торонто»)
45. «Мемфис» (от «Миннесоты»)
46. «Атланта» (от «Нью-Орлеана»)
47. «Лос-Анджелес Лейкерс»
48. «Лос-Анджелес Клипперс»
49. «Кливленд» (от «Голден Стэйт» через «Юту» и «Нью-Орлеан»)
50. «Оклахома» (от «Майами» через «Бостон», «Мемфис» и «Даллас»)
51. «Бруклин»
52. «Финикс»
53. «Миннесота» (от «Нью-Йорка» через «Шарлотт»)
54. «Сакраменто»
55. «Индиана» (от «Кливленда» через «Милуоки» и «Детройт»)
56. «Мемфис»
– «Чикаго» (от «Денвера» через «Кливленд»; пик аннулирован за тамперинг)
– «Филадельфия» (пик аннулирован за тамперинг)
57. «Вашингтон» (от Бостона через «Шарлотт»)
58. «Милуоки»
1️⃣ Порядок выбора: пики 15–30
Вторая половина первого раунда будет выглядеть следующим образом:
15. «Атланта»
16. «Юта» (от «Миннесоты»)
17. «Лос-Анджелес Лейкерс»
18. «Майами»
19. «Голден Стэйт»
20. «Хьюстон» (от «Лос-Анджелес Клипперс»)
21. «Бруклин» (от «Финикса»)
22. «Бруклин»
23. «Портленд» (от «Нью-Йорка»)
24. «Сакраменто»
25. «Мемфис»
26. «Индиана» (от «Кливленда»)
27. «Шарлотт» (от «Денвера» через «Нью-Йорк» и «Оклахому»)
28. «Юта» (от «Филадельфии» через «Бруклин»)
29. «Индиана» (от «Бостона»)
30. «Лос-Анджелес Клипперс» (от «Милуоки» через «Хьюстон»)
1️⃣ Порядок выбора: пики 1–14
Для тех, кто не следил за новостями о предстоящей церемонии, напоминаем порядок выбора в первом раунде.
1. «Сан-Антонио»
2. «Шарлотт»
3. «Портленд»
4. «Хьюстон»
5. «Детройт»
6. «Орландо»
7. «Индиана»
8. «Вашингтон»
9. «Юта»
10. «Даллас»
11. «Орландо» (от «Чикаго»)
12. «Оклахома-Сити»
13. «Торонто»
14. «Нью-Орлеан»
✋ Большой привет всем любителям баскетбола! В ночь на 23 июня на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) пройдёт долгожданный драфт НБА–2023. И «Чемпионат» проведёт его онлайн-трансляцию.
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