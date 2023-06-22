С Вембаньямой всё понятно — он первый. А кто будет вторым и третьим? Драфт НБА! LIVE

В ночь на 23 июня в Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» пройдёт драфт Национальной баскетбольной ассоциации, в котором примут участие сразу 242 потенциальных новичка, и 48 из них не граждане США. Вместо традиционных 60 драфт-пиков на этот раз будет 58 выборов — из-за санкций, наложенных на «Филадельфию Сиксерс» и «Чикаго Буллз» за нарушение правил «тамперинга» (запрет командам на общение с будущими свободными агентами до открытия рынка свободных агентов. — Прим. «Чемпионата»).

Первым будет выбирать «Сан-Антонио Спёрс». Практически все эксперты прогнозируют, что французский центровой Виктор Вембаньяма будет выбран под общим первым номером. Основными кандидатами на второй и третий номера называются разыгрывающий Скут Хендерсон и лёгкий форвард Брэндон Миллер.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии. Начало мероприятия — в 2:30 мск. В течение вечера 22-го числа мы познакомим вас с яркими представителями предстоящего драфт-класса. Помимо самого драфта, ожидается множество новостей об обменах между клубами.