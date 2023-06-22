Названа команда, которая связалась с «Клипперс» по поводу обмена Пола Джорджа

Команда НБА «Нью-Йорк Никс» связывалась с «Лос-Анджелес Клипперс» по поводу обмена 33-летнего звёздного форварда Пола Джорджа. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал спортивный обозреватель и инсайдер Ян Бегли.

Ранее авторитетный инсайдер Марк Стейн сообщил, что «Клипперс» общаются с командами НБА, чтобы узнать ценность Джорджа на рынке обменов.

Напомним, Джордж присоединился к «Лос-Анджелесу» в 2019 году вместе с форвардом Каваем Леонардом.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,1 передачи.

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