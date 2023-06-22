Источник: Крис Пол перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз» в обмен на Джордана Пула

Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» находится на финальной стадии сделки с «Голден Стэйт Уорриорз» об обмене Криса Пола на Джордана Пула и пики в драфте, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровси на своей странице в социальной сети.
По информации источника, помимо Джордана Пула, «Вашингтон Уизардс» получит защищённый пик первого раунда в драфте 2030 года и пик второго раунда в 2027 году. Помимо этого, частью сделки стал атакующий защитник Райан Роллинз, который также отправляется в Вашингтон.
В прошедшем сезоне НБА «Голден Стэйт Уорриорз» прошёл в полуфинал Западной конференции, где уступил «Лос-Анджелес Лейкерс». «Вашингтон Уизардс» не смог пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.
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