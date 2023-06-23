Расписание матчей 1/2 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин
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На проходящем в Израиле и Словении женском чемпионате Европы по баскетболу 2023 года завершилась стадия 1/4 финала и определились все участники полуфинальных матчей. За право сыграть в финале поборются сборные Бельгии и Франции, а также национальные команды Испании и Венгрии.
Расписание матчей 1/2 финала чемпионата Европы среди женщин:
24.06. 18:45. Испания — Венгрия;
24.06. 21:45. Бельгия — Франция.
Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии. На чемпионате Европы этого года сербки проиграли бельгийкам.
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