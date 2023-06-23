Источник: Сиакам хочет остаться в «Торонто» и готов отказаться от долгосрочного контракта

Тяжёлый форвард «Торонто Рэпторс» Паскаль Сиакам, у которого истекает контракт по окончании следующего сезона, не хочет покидать клуб из Канады, стремящийся обменять игрока.

По словам журналиста Bleacher Report Криса Хэйнса, есть мнение, что баскетболист не стал бы подписывать долгосрочный контракт с командой, в которую его обменяют, так как его желание остаться в «Торонто» очень велико.

«Рэпторс» выбрали Сиакама в первом раунде драфта 2016 года. Он стал вместе с «Торонто» чемпионом в 2019 году, дважды поучаствовал в Матче звёзд. Камерунец набирал в среднем 24,2 очка, делал 7,8 подбора и 5,8 передачи за игру. При этом в прошлом сезоне он реализовал 52,3% двухочковых и 32,4% трёхочковых бросков.