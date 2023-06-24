Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 24 июня

На проходящем в Израиле и Словении женском чемпионате Европы по баскетболу 2023 года завершилась стадия 1/4 финала и определились все участники полуфиналов. Также сегодня, 24 июня, пройдут квалификационные матчи на Олимпиаду-2024 среди проигравших на прошлой стадии.

Расписание квалификационных матчей на Олимпиаду-2024

24.06. 13:00. Германия — Чехия

24.06. 15:45. Сербия — Черногория

Расписание матчей 1/2 финала чемпионата Европы среди женщин

24.06. 18:45. Испания — Венгрия

24.06. 21:45. Бельгия – Франция

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии.