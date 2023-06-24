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Бельгия вышла в финал женского чемпионата Европы по баскетболу, обыграв Францию

Бельгия вышла в финал женского чемпионата Европы по баскетболу, обыграв Францию
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В Любляне (Словения) завершился второй полуфинальный матч чемпионата Европы – 2023 по баскетболу среди женщин. Сборная Бельгии встретилась с командой Франции, победив со счётом 67:63 (18:8, 26:22, 10:16, 13:17).

Самым результативным игроком встречи стала бельгийский форвард Эмма Мессеман, набравшая 24 очка. Ещё 18 очков на свой счёт записала разыгрывающая Юли Ванло. В составе француженок отличилась центровая Сандрин Груда, на её счету 17 очков.

Бельгия вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с командой Испании, начало матча – 25 июня в 18:00 по московскому времени. Франция сыграет в матче за третье место с Венгрией, также 25 июня, начало – 18:00 мск.

ЧЕ-2023 (ж). 1/2 финала
24 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
67 : 63
Франция
Бельгия: Мессеман - 24, Ванло - 18, Аллеман - 10, Линскенс - 7, Делар - 3, Лисова-Мбака - 2, Мунунга - 2, Резимон - 1, Гелдоф, Массей, Массей, Раметт
Франция: Груда - 17, Шартеро - 13, Фоту - 9, Бадьян - 8, Вукосавлевич - 5, Салаун - 5, Мишель - 3, Туре - 3, Бернье, Лакан, Рупер, Фоппосси
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