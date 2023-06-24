Бельгия вышла в финал женского чемпионата Европы по баскетболу, обыграв Францию

В Любляне (Словения) завершился второй полуфинальный матч чемпионата Европы – 2023 по баскетболу среди женщин. Сборная Бельгии встретилась с командой Франции, победив со счётом 67:63 (18:8, 26:22, 10:16, 13:17).

Самым результативным игроком встречи стала бельгийский форвард Эмма Мессеман, набравшая 24 очка. Ещё 18 очков на свой счёт записала разыгрывающая Юли Ванло. В составе француженок отличилась центровая Сандрин Груда, на её счету 17 очков.

Бельгия вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с командой Испании, начало матча – 25 июня в 18:00 по московскому времени. Франция сыграет в матче за третье место с Венгрией, также 25 июня, начало – 18:00 мск.