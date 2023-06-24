Бельгия вышла в финал женского чемпионата Европы по баскетболу, обыграв Францию
Поделиться
В Любляне (Словения) завершился второй полуфинальный матч чемпионата Европы – 2023 по баскетболу среди женщин. Сборная Бельгии встретилась с командой Франции, победив со счётом 67:63 (18:8, 26:22, 10:16, 13:17).
Самым результативным игроком встречи стала бельгийский форвард Эмма Мессеман, набравшая 24 очка. Ещё 18 очков на свой счёт записала разыгрывающая Юли Ванло. В составе француженок отличилась центровая Сандрин Груда, на её счету 17 очков.
Бельгия вышла в финал чемпионата Европы, где встретится с командой Испании, начало матча – 25 июня в 18:00 по московскому времени. Франция сыграет в матче за третье место с Венгрией, также 25 июня, начало – 18:00 мск.
ЧЕ-2023 (ж). 1/2 финала
24 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
67 : 63
Франция
Бельгия: Мессеман - 24, Ванло - 18, Аллеман - 10, Линскенс - 7, Делар - 3, Лисова-Мбака - 2, Мунунга - 2, Резимон - 1, Гелдоф, Массей, Массей, Раметт
Франция: Груда - 17, Шартеро - 13, Фоту - 9, Бадьян - 8, Вукосавлевич - 5, Салаун - 5, Мишель - 3, Туре - 3, Бернье, Лакан, Рупер, Фоппосси
Комментарии
- 24 июня 2023
-
23:59
-
23:38
-
23:36
-
23:12
-
23:00
-
22:14
-
21:07
-
19:45
-
19:15
-
18:29
-
17:40
-
17:19
-
16:49
-
16:31
-
15:49
-
15:21
-
14:16
-
13:24
-
13:04
-
12:51
-
12:16
-
12:12
-
12:07
-
11:29
-
11:12
-
09:50
-
09:00
-
08:27
-
08:11
-
07:51
-
07:27
-
07:04
-
06:21
-
06:00
-
05:49
Партнерский контент