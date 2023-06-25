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Франция завоевала бронзовые медали женского чемпионата Европы по баскетболу

Франция завоевала бронзовые медали женского чемпионата Европы по баскетболу
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В Словении на «Стожице-Арена» завершился матч за третье место женского чемпионата Европы по баскетболу, в результате которого национальная команда Франции оказалась сильнее сборной Венгрии — 82:68.

Самым результативным игроком встречи стала Вираг Кишш, которая записала в свой актив 21 очко. Также в составе венгерок стоит отметить Агнеш Штудер и Сайшу Гори — у них по 15 очков.

У француженок лучшую результативность продемонстрировала Маминьян Туре — 20 очков. Хорошая статистика также у Илианы Рупер — 13 очков.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии. На чемпионате Европы этого года сербки проиграли бельгийкам.

ЧЕ-2023 (ж). За 3-е место
25 июня 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Венгрия
Окончен
68 : 82
Франция
Венгрия: Кишш - 21, Гори - 15, Штудер - 15, Дубеи - 9, Лелик - 6, Хатар - 2, Ахо, Варга, Каньяши, Надь, Тёрёк, Хорват
Франция: Туре - 20, Рупер - 13, Лакан - 10, Шартеро - 10, Бадьян - 9, Салаун - 6, Бернье - 4, Фоту - 4, Вукосавлевич - 3, Фоппосси - 2, Груда - 1, Мишель
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Новости. Баскетбол
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