Франция завоевала бронзовые медали женского чемпионата Европы по баскетболу

В Словении на «Стожице-Арена» завершился матч за третье место женского чемпионата Европы по баскетболу, в результате которого национальная команда Франции оказалась сильнее сборной Венгрии — 82:68.

Самым результативным игроком встречи стала Вираг Кишш, которая записала в свой актив 21 очко. Также в составе венгерок стоит отметить Агнеш Штудер и Сайшу Гори — у них по 15 очков.

У француженок лучшую результативность продемонстрировала Маминьян Туре — 20 очков. Хорошая статистика также у Илианы Рупер — 13 очков.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимают арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Действующим чемпионом турнира является сборная Сербии. На чемпионате Европы этого года сербки проиграли бельгийкам.