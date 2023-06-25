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Женская сборная Бельгии стала победителем чемпионата Европы по баскетболу — 2023

Женская сборная Бельгии стала победителем чемпионата Европы по баскетболу — 2023
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На проходящем в Израиле и Словении женском чемпионате Европы по баскетболу 2023 года завершился финальный матч турнира, в котором встречались национальные команды Испании и Бельгии. Счёт встречи — 64:58 в пользу бельгиек.

Для сборной Бельгии это первая победа за всю историю проведения соревнований.

Самым результативным игроком встречи стала Эмма Мессеман, которая записала в свой актив 24 очка и восемь подборов. Также стоит отметить Куэральт Касас — 18 очков, 15 подборов.

У сборной Испании наилучшую результативность продемонстрировала Куэральт Касас — 14 очокв.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходил с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимали арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Предыдущим чемпионом турнира является сборная Сербии.

ЧЕ-2023 (ж). Финал
25 июня 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Испания
Окончен
58 : 64
Бельгия
Испания: Касас - 14, Каррера - 12, Родригес - 7, Торренс - 4, Хиль - 4, Хинсо - 4, Касорла - 3, Домингес, Кеведо, Конде, Оувинья, Пенданде Мендес
Бельгия: Мессеман - 14, Ванло - 11, Аллеман - 9, Линскенс - 9, Гелдоф, Делар, Лисова-Мбака, Массей, Массей, Мунунга, Раметт, Резимон
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