Женская сборная Бельгии стала победителем чемпионата Европы по баскетболу — 2023

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На проходящем в Израиле и Словении женском чемпионате Европы по баскетболу 2023 года завершился финальный матч турнира, в котором встречались национальные команды Испании и Бельгии. Счёт встречи — 64:58 в пользу бельгиек.

Для сборной Бельгии это первая победа за всю историю проведения соревнований.

Самым результативным игроком встречи стала Эмма Мессеман, которая записала в свой актив 24 очка и восемь подборов. Также стоит отметить Куэральт Касас — 18 очков, 15 подборов.

У сборной Испании наилучшую результативность продемонстрировала Куэральт Касас — 14 очокв.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходил с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимали арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Предыдущим чемпионом турнира является сборная Сербии.