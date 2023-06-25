Женская сборная Бельгии стала победителем чемпионата Европы по баскетболу — 2023

На проходящем в Израиле и Словении женском чемпионате Европы по баскетболу 2023 года завершился финальный матч турнира, в котором встречались национальные команды Испании и Бельгии. Счёт встречи — 64:58 в пользу бельгиек.
Для сборной Бельгии это первая победа за всю историю проведения соревнований.
Самым результативным игроком встречи стала Эмма Мессеман, которая записала в свой актив 24 очка и восемь подборов. Также стоит отметить Куэральт Касас — 18 очков, 15 подборов.
У сборной Испании наилучшую результативность продемонстрировала Куэральт Касас — 14 очокв.
Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходил с 15 по 25 июня в Израиле и Словении. Матчи принимали арены в Тель-Авиве (Израиль) и Любляне (Словения). Предыдущим чемпионом турнира является сборная Сербии.
- 25 июня 2023
-
22:49
-
22:18
-
21:57
-
21:28
-
21:20
-
20:45
-
20:17
-
20:11
-
19:46
-
19:14
-
18:49
-
18:09
-
17:39
-
17:29
-
17:18
-
16:52
-
16:20
-
16:07
-
15:31
-
15:15
-
15:01
-
14:34
-
14:04
-
13:26
-
12:43
-
12:20
-
11:45
-
11:29
-
10:46
-
10:37
-
10:18
-
09:49
-
09:24
-
06:42
-
05:56