Владислав Трушкин покинул «Енисей»
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Российский форвард «Енисея» Владислав Трушкин не стал продлевать контракт с красноярским клубом.
«Владислав Трушкин принял решение перейти в другой клуб.
Мы благодарим Влада за время, проведённое в «Енисее». Удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении команды.
Трушкину 30 лет. Он провёл в «Енисее» три года. Впервые он попал в команду в сезоне-2016/2017. После этого игрок перешёл в казанский УНИКС, провёл там один сезон и перешёл в санкт-петербургский «Зенит», в котором выступал до 2021 года. Затем баскетболист вновь перешёл в «Енисей».
В минувшем сезоне лиги ВТБ россиянин набирал 8,9 очка, делал 3,6 подбора и 1,5 передачи в среднем за игру. О новом клубе Трушкина пока не сообщается.
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