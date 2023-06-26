Виктор Вембаньяма пропустит чемпионат мира по баскетболу

Молодой французский баскетболист Виктор Вембаньяма, который в следующем сезоне дебютирует в НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс», принял решение пропустить чемпионат мира по баскетболу, который пройдёт в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября. Об этом сообщает издание L'Equipe.
В минувшем сезоне Вембаньяма выступал за французский клуб «Метрополитан 92», с которым стал серебряным призёром чемпионата Франции. В финальной серии чемпионата его команда потерпела поражение от «Монако» со счётом 0-3.
За 34 матча, проведённых в розыгрыше национального чемпионата, Виктор в среднем набирал 21,6 очка и делал 10,4 подбора. Несмотря на потрясающие цифры, его бросковая эффективность оставила желать лучшего — 27,5% с дальней дистанции, что является значительно худшим показателем, чем в среднем по НБА.
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