Дрэймонд Грин, скорее всего, останется в «Голден Стэйт». А Деррик Роуз куда?

Вопрос Джеймса Хардена. Всё ещё открыт, всё ещё обсуждается

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 26 июня 2023 года от «Чемпионата».

В «Голден Стэйт» рассчитывают на Дрэймонда Грина

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» готово дальше двигаться вперёд с тяжёлым форвардом Дрэймондом Грином, который выйдет на рынок свободных агентов в статусе НСА.

Инсайдер Маркс Стайн в своём последнем материале рассказал: в стане калифорнийского клуба уверены, что им удастся договориться с 33-летним баскетболистом по поводу продления контракта на несколько лет.

В свою очередь, «Мемфис Гриззлиз» также не исключает варианта с форвардом. Правда, интерес к Грину был до приобретения у «Бостон Селтикс» атакующего защитника Маркуса Смарта. Кому ещё нужен Дрэймонд? Упоминались «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (обе команды из Калифорнии).

Дрэймонд Грин — это системный элемент, который не подлежит замене. Если он всё-таки покинет «Голден Стэйт», то это конец надеждам на ещё один чемпионский титул «воинов». Трудно представить, как выглядели бы подопечные Стива Керра, если бы Дрэймонд не руководил всей защитой.

Деррик Роуз окончательно покинет «Нью-Йорк»?

Обозреватель Newsday Sports Стив Коппер дал чётко понять, что разыгрывающий Деррик Роуз, который станет неограниченно свободным агентом, покинет «Нью-Йорк Никс».

«Есть команды-претенденты на чемпионский титул — «Лейкерс», «Санз» и «Селтикс» — им интересен баскетболист. Даже у «Буллз», родной команды Роуза, найдутся свободные минуты для него», — сообщил Коппер.

Во вчерашнем материале мы склонялись к тому, что «Чикаго Буллз» — заманчивый вариант для Роуза. Учитывая, что проблемы с разыгрывающими у «быков» наверняка (точно) есть.

И связь с Томом Тибодо будет окончательно оборвана.

Джеймс Харден, вероятно, не покинет «Филадельфию»

Инсайдер Марк Стайн стал основным поставщиком инфоповодов на сегодня. Пройдёмся и по разыгрывающему «Филадельфии Сиксерс» Джеймсу Хардену, который также протестирует рынок свободных агентов.

Харден, в свою очередь, готов рассмотреть вариант с продлением контракта с «Филадельфией». В частности, Джеймс заинтригован возможностью поиграть под руководством Ника Нёрса, который ранее возглавлял «Торонто Рэпторс» и стал чемпионом НБА в 2019 году.

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Хардену действительно нужно остаться в «Сиксерс» — это моё мнение.И готова ли будет другая команда удовлетворить финансовые требования разыгрывающего?

По мелочи

«Миннесота Тимбервулвз» и центровой Наз Рид достигли соглашения по поводу продления контракта на три года и $ 42 млн, трио бигменов «волков» Руди Гобер — Карл-Энтони Таунс — Наз Рид заработает суммарно $ 443 млн — Эдриан Войнаровски (ESPN).

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Мо Бамба, которому не гарантированы $ 10,3 млн на сезон-2023/2024, хотел бы продолжить профессиональную карьеру в «Чикаго Буллз» — Джо Коули (Chicago Sun-Times).

Будущий свободный агент лёгкий форвард Диллон Брукс оценивает себя в $ 12 млн в год, ранее речь шла о сумме в $ 17–18 млн за сезон — Марк Стайн.

Некоторые управленцы клубов НБА убеждены, что выход «Майами Хит» в финал плей-офф НБА был случайным — Зак Лоу (ESPN).

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