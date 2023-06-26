Кайри Ирвинг пожертвовал $ 65 тыс. нуждающимся

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг сделал несколько пожертвований на общую сумму в $ 65 тыс. Об этом стало известно благодаря порталу GoFundMe.
Ирвинг пожертвовал $ 25 тыс. на сбор средств для восстановления домов в разрушенном войной секторе Газа в Палестине и $ 40 тыс., чтобы помочь жительнице острова Хилтон-Хед в Южной Каролине сохранить свой дом под давлением крупных застройщиков.
Напомним, Кайри перешёл в «Даллас» в феврале этого года в результате обмена техасцев с «Бруклин Нетс». «Нетс» по итогам сделки получили от техасцев разыгрывающего Спенсера Динвидди, форварда Дориана Финни-Смита, незащищённый пик первого раунда драфта-2029, а также два пика второго раунда.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 60 матчах, в которых в среднем набирал 27,1 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,5 передачи.
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