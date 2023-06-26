Президент УНИКСа: Одиноков ещё не звезда, но он прогрессирует и может нам помочь

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о заключении контракта с форвардом Владиславом Одиноковым.

«Чем УНИКСу понравился Одиноков? Важно, что это молодой российский баскетболист. Он играл у нас в прошлом сезоне. У Владислава хороший бросок. К примеру, когда играли в Кубке России, он очень хорошо забивал и дальние, и двухочковые броски. Безусловно, этот баскетболист прогрессирует. Российских ребят у нас пока в команде мало: всего четыре на данный момент. Так что надо брать таких молодых игроков, как он. Больше, наверное, не могу комментировать: он не звезда ещё. Но Одиноков старается, думаю, что он нам поможет. У него должно быть неплохое будущее, если будет стараться. Надо работать и прогрессировать. Конкуренция в команде большая. Будешь ли попадать в стартовую пятёрку, зависит от того, как будешь себя проявлять на тренировках и в игре», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».