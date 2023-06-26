Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент УНИКСа: Одиноков ещё не звезда, но он прогрессирует и может нам помочь

Президент УНИКСа: Одиноков ещё не звезда, но он прогрессирует и может нам помочь
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв высказался о заключении контракта с форвардом Владиславом Одиноковым.

«Чем УНИКСу понравился Одиноков? Важно, что это молодой российский баскетболист. Он играл у нас в прошлом сезоне. У Владислава хороший бросок. К примеру, когда играли в Кубке России, он очень хорошо забивал и дальние, и двухочковые броски. Безусловно, этот баскетболист прогрессирует. Российских ребят у нас пока в команде мало: всего четыре на данный момент. Так что надо брать таких молодых игроков, как он. Больше, наверное, не могу комментировать: он не звезда ещё. Но Одиноков старается, думаю, что он нам поможет. У него должно быть неплохое будущее, если будет стараться. Надо работать и прогрессировать. Конкуренция в команде большая. Будешь ли попадать в стартовую пятёрку, зависит от того, как будешь себя проявлять на тренировках и в игре», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Владислав Одиноков подписал новый контракт с УНИКСом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023