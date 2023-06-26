Владиславом Одиноков подписал новый контракт с УНИКСом

УНИКС подписал контракт с Владиславом Одиноковым сроком на один сезон. Лёгкий форвард завершал чемпионат-2022/2023 в казанском клубе на правах аренды.

23-летний россиянин перешел в УНИКС из МБА в середине января текущего года. В 12 матчах Единой лиги ВТБ в бело-зелёной форме Одиноков в среднем проводил на площадке чуть более пяти минут, набирая 2,2 очка при 56% попаданий из-за дуги и 100% реализации двухочковых бросков.

Свой лучший баскетбол в составе казанской команды Владислав показал 10 февраля в ответной домашней встрече Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (90:86). Он записал на свой счёт 16 очков (3/5 с периметра) и добавил к ним два подбора за 26 минут 18 секунд игрового времени.