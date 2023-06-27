Уиндхорст: Лиллард не просил «Блэйзерс» об обмене, он даёт им время поработать на рынке

Известный инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард не просил об обмене в другую команду на прошедшей встрече с руководством «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Это была встреча, за которой наблюдала большая часть лиги, чтобы узнать, просил ли Дэмьен Лиллард об обмене, и он этого абсолютно не делал. На самом деле, насколько я понимаю, суть встречи заключалась в том, что он не хочет оказывать давление на «Блэйзерс», он хочет посмотреть, как они поведут себя на рынке свободных агентов, и он собирается дать им для этого время. Итак, это интересный стратегический ход.

В конце сезона он просил добавить в состав ветеранов. Драфт прошёл, ветеранов нет. Он всё ещё не оказывает давления, насколько мне сказали. Он по-прежнему собирается предоставить «Блэйзерс» все возможности поработать на рынке свободных агентов на этой неделе, будь то путём сделок или подписания игроков. Теперь я считаю, что это потенциально приведёт к тому, что некоторым командам, которые собирались сделать ему предложения, придётся поработать. Они ждали, появится ли Лиллард на рынке, прежде чем они начнут предпринимать шаги на этой неделе.

Теперь некоторым командам придётся принимать решение – либо двигаться дальше, либо подождать. Лиллард будет ждать. Это, безусловно, ход. Думаю, это неудивительно, учитывая то, как давно он выступает в составе «Портленда», но некоторых людей в лиге застало врасплох то, что он не сделал того, чего все от него ожидали», — сказал Уиндхорст в эфире программы Get Up.