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Стефен Карри: все ненавидят терять таких игроков, как Джордан Пул

Стефен Карри: все ненавидят терять таких игроков, как Джордан Пул
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Звёздный разыгрывающий, лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри дал комментарий по поводу обмена атакующего защитника Джордана Пула на разыгрывающего Криса Пола из «Вашингтон Уизардс».

«Все ненавидят терять таких игроков, как Джордан Пул. Это тяжёлая часть бизнеса — видеть, как молодой парень прикладывает столько усилий, а потом его обменивают. Но мы попытаемся выиграть в следующем году, и Крис Пол может нам в этом помочь», — приводит слова Карри The Athletic.

Также «Вашингтон» взамен на Пола получил Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027 году.

В прошедшем сезоне НБА «Голден Стэйт Уорриорз» прошёл в полуфинал Западной конференции, где уступил «Лос-Анджелес Лейкерс». «Вашингтон Уизардс» не смог пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.

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